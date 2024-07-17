İznik Gölü Turkuaz renge bürünen İznik Gölü kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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İznik Gölü Turkuaz renge bürünen İznik Gölü kendine hayran bıraktı

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Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü. Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu belirtti. İznik'e gelen turistler, Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

17.07.2024 10:24
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Maldivler değil İznik Gölü

Turkuaz renge bürünen İznik Gölü kendine hayran bıraktı

BURSA - Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, plankton patlaması sonrası turkuaz renge büründü. Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu, plankton patlamasına ise yüksek hava sıcaklıklarının yol açtığını belirtti.

İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

2 yıl önce mavi bayrak verilen İznik Gölü'nde plaj işletmecisi Bekir Uslu, "Her yıl genellikle böyle oluyor. Bu sene biraz geç gerçekleşti. Bu olayın yaşanması yerli ve yabancı turistin de buraya gelmesine vesile oluyor" diye konuştu.

(İA-ABE-İHS)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İznik Gölü Turkuaz renge bürünen İznik Gölü kendine hayran bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İznik Gölü Turkuaz renge bürünen İznik Gölü kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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