İznik'te Çöplük Yangını Kontrol Altında

BURSA'nın İznik ilçesinde çöplükte çıkan yangın, çalılık alana sıçradı. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Elbeyli Mahallesi'ndeki çöplükte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çalılık alana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının tarım arazileri ile zeytinliklere sıçramaması için havadan da helikopterle müdahale ediliyor.