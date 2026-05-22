İznik'te Ev Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İznik'te Ev Duvarı Yıkıldı

22.05.2026 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde iki katlı evin duvarı yıkıldı, yaralanan olmadı, soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde iki katlı kerpiç evin ikinci kat duvarı, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kısa süre önce tadilat yapıldığı öğrenilen evde yaşanan çökmede yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İznik ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Son günlerde yaşanan yağışların ardından, Sürücü Sokak'ta bulunan 2 katlı kerpiç bir evin duvarı yıkıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı çökme nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

'O SIRADA BABAM EVDEYDİ'

Duvarı yıkılan evde yaklaşık 5 yıldır kiracı olarak yaşadığını belirten Süleyman Göç, "Ufak tefek çatlaklar zaten yukarıdan başlamıştı, içeriden de kendini belli ediyordu. Son yağmurlarla birlikte çatlaklar iyice büyüdü. Evin içinde mantar oluşmaya başladı, dış cephede de patlaklar vardı. Sanırım daha önce yapılan tadilat hatalıydı. Çünkü düzgün bir işlem yapılmamış, sadece üzeri sıvanmış gibiydi. Allah korudu. O sırada babam da evdeydi, üç dört kişi kalıyorduk. Çocukların üzerine ya da bir aracın üstüne düşebilirdi. Çok büyük bir facia kıl payı atlatıldı. Şimdi eşyalarımızı alıp evden ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik'te Ev Duvarı Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 23:47:54. #.0.4#
SON DAKİKA: İznik'te Ev Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.