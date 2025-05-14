Bursa'nın İznik ilçesinde hareket halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Orhangazi-İznik kara yolunda seyir halinde olan 06 DB 2645 plakalı kamyonun lastikleri alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › İznik'te Kamyon Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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