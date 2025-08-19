İznik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İznik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İznik\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
19.08.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını, 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

BURSA'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. 10 dönüm alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İznik ilçesi Bayındır Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi. Alevlere 1 helikopter, 2 uçak ve 4 arazözle müdahale eden ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 10 dönümlük alanın yandığı da belirtildi. Bölgede olası alevlenmeye karşı 3 gün boyunca nöbet tutulacağı öğrenildi.

'FELAKETİN ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Orman yangını hakkında konuşan Bayındır Mahalle Muhtarı Halil Tuncer, "Yangına yardım etme amaçlı tankeri taktım geldim. Beşinci günde ikinci yangın bu. Kısa sürede kontrol altına alındı. Uçaklar, itfaiyeler ve tankerler bir anda müdahale edince çabuk söndü. Büyük bir felaketin önüne geçildi" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Bursa, İznik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var
Dursun Özbek’in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu Dursun Özbek'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu
İzmir’de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü İzmir'de düzensiz göçmenler lastik bottan düştü: 4 ölü
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 18:10:15. #7.12#
SON DAKİKA: İznik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.