İznik'te Takla Atan Araçta İki Yaralı
İznik'te Takla Atan Araçta İki Yaralı

24.05.2026 19:08
Bursa İznik'te, takla atan otomobilde anne ve oğlu yaralandı, sürücü kazayı hafif atlattı.

BURSA'nın İznik ilçesinde takla atan otomobildeki E.S.Y. (49) adlı kadın ile oğlu Z.Y. (25) yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İznik çevre yolunda meydana geldi. Yenişehir yönüne giden C.Y. (58) yönetimindeki 61 AEJ 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolün kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje çıkıp ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün eşi E.S.Y. (49) ile oğlu Z.Y. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile çocuğu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Semih TÜRKER/ Kamera: İZNİK (Bursa),

Kaynak: DHA

