İznik'te Yağışlı Yolda Kaza: 3 Ölü, 4 Ağır Yaralı - Son Dakika
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İznik'te Yağışlı Yolda Kaza: 3 Ölü, 4 Ağır Yaralı

İznik\'te Yağışlı Yolda Kaza: 3 Ölü, 4 Ağır Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı yolda virajda kayan tırın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

24.05.2024 10:57
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Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı yolda virajda kayan tırın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'ndeki virajda Doğukan Ö. (23) yönetimindeki 06 CUF 534 plakalı tırın dorsesi, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak karşı şeride doğru savruldu.

Bu sırada karşı yönden gelen Osman Kaya'nın (59) kullandığı 16 LMM 49 plakalı hafif ticari araç, dorse ile çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya ile yanında bulunan Bedriye Coşkun (70) ve Furkan Kaya (5) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Sebiha (43) ve Muhlis Coşkun (39), Hatice Kaya (4) ile Gülseren Akyüz (26) ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik ve Orhangazi'deki hastanelere sevk edildi. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İznik Kaymakamı Recai Karal da olay yerine gelerek, kazayla ilgili bilgi aldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, virajda kayan tırın dorsesinin karşı şeride doğru savrulup hafif ticari araçla çarpıştığı görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İznik'te Yağışlı Yolda Kaza: 3 Ölü, 4 Ağır Yaralı - Son Dakika

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