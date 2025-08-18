İznik'te Yaya Kamyonetle Çarpıştı

BURSA'nın İznik ilçesinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya, kamyonet çarptı. Yaya yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Kemal C. (51) idaresindeki 16 BMG 922 plakalı kamyonet, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Hüseyin Ali B.'ye (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaya, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Ali B., İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

-Haber: Semih TÜRKER-Kamera: İZNİK (Bursa),