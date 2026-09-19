İZSU, Kınık\'ta 40 yıllık su şebekesini 600 milyon liraya yeniliyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kınık'ta içme suyunun önemli bölümünün şebekede kaybolmasına neden olan 40 yıllık altyapıyı 600 milyon liralık yatırımla baştan sona yeniliyor. Kınık ilçe merkezini ve Poyracık'ı kapsayan yaklaşık 135 kilometrelik dev yatırım ile sık sık arızalara neden olan eski borular değiştirilecek, yüzde 65 seviyesindeki kayıp-kaçak oranı önemli ölçüde azaltılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kınık'ta yaklaşık 40 yıldır kullanılan ancak sık sık ana boru ve branşman arızalarının yaşandığı içme suyu şebekesini kapsamlı bir yatırımla yeniliyor. Kınık ilçe merkezinde ve Poyracık'ta yaklaşık 135 kilometre boyunca yeni içme suyu hattı döşenecek. 600 milyon liralık yatırımın tamamlanmasıyla ilçede yüzde 65 seviyesinde olan kayıp-kaçak oranının en düşük seviyeye indirilmesi ve arızalar nedeniyle yaşanan su kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

40 YILLIK BORULAR TARİH OLUYOR

İZSU İşletmeler 1 Bölge Daire Başkanı Emre Türker, ilçedeki mevcut altyapının ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek, "İlçemizde 40 yıl önce yapılan bir içme suyu şebekemiz vardı. Şebekenin eski olması ile bağlantılı olarak gün içerisinde çok sayıda ana boru ve branşman arızası meydana geliyordu ve kayıp-kaçak oranımız Kınık'ta yüzde 65 seviyesindeydi. Bu nedenle şebekenin yenilenmesi için projelerimizi hazırlayarak çalışmalara başladık. Yaklaşık bir yılda tamamlayacağımız çalışma ile Kınık ilçemizde uzun yıllar hizmet verecek sağlıklı ve güvenli içme suyu şebekemizi hayata geçireceğiz" dedi.

KINIK'IN ALTINA 135 KİLOMETRELİK YENİ SU AĞI

Proje kapsamında Kınık merkez ve Poyracık'ta farklı çaplarda yaklaşık 125,6 kilometre HDPE şebeke hattı ile 10,1 kilometre düktil font iletim hattı döşenecek. Ana hatlarla birlikte abonelere su ulaştıran branşman bağlantıları da yenilenecek. Sistemin sağlıklı ve kontrollü işletilebilmesi amacıyla farklı işlevlere sahip 37 sanat yapısı inşa edilecek; Kınık merkez ve Poyracık'ta iki ayrı terfi merkezi kurulacak. Yeni sistemin en önemli ayaklarından birini kayıp-kaçak takibi oluşturacak. Kınık ilçe merkezi 6, Poyracık ise 2 sayaç bölgesine ayrılacak. Böylece toplam 8 ayrı bölgeden şebekenin takibi yapılabilecek.

SUYUN KAYNAKTAN MUSLUĞA YOLCULUĞU DA DEĞİŞECEK

Yatırım yalnızca mahallelerdeki eski boruların değiştirilmesiyle sınırlı kalmayacak. Kuyulardan terfi merkezlerine yaklaşık 2 kilometrelik yeni hat döşendi. Terfi merkezlerinden yaklaşık 100 metre kot farkındaki depolara pompalarla ulaştırılacak içme suyu, buradan cazibeyle yerleşim alanlarına verilecek. Kınık Terfi Merkezi'nin temeli atılırken güvenlik binasının betonarme imalatı da tamamlandı.

HEDEF 600 GÜNLÜK İŞİ 400 GÜNDE TAMAMLAMAK

Sözleşme süresi 600 takvim günü olmasına rağmen ekip sayısının 5'e çıkarılmasıyla çalışmanın 400 takvim gününde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Kınık ve Poyracık'ta onlarca yıldır kullanılan eski içme suyu boruları yerini yeni şebekeye bırakacak. Böylece hem arızaların azaltılması hem de şebekede kaybolan suyun korunarak abonelere ulaştırılması sağlanacak. İZSU'nun İzmir genelindeki içme suyu yatırımları da eş güdümlü olarak devam ettirilecek.