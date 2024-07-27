İZSU personelinin serbest bırakılmasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İZSU personelinin serbest bırakılmasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU personelinin adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada, suçsuz olduklarına inandıkları eş, yakın ve mesai arkadaşlarının, yargılama süreçlerinde gergin bir bekleyiş içinde olan insanların, salıverme kararı sonrasında yaşadıkları birkaç saniyelik sevinç insani bir durumdur ifadesini kullandı. Olayla ilgili yargı sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı vermeyi sürdüreceklerini belirten belediye, acılı ailelere baş sağlığı diledi.

27.07.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesinden, İZSU personelinin adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada, "Suçsuz olduklarına inandıkları eş, yakın ve mesai arkadaşlarının, yargılama süreçlerinde gergin bir bekleyiş içinde olan insanların, salıverme kararı sonrasında yaşadıkları birkaç saniyelik sevinç insani bir durumdur" ifadesi kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Alsancak'ta 12 Temmuz'da iki vatandaşın sokakta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili İZSU önceki ve şimdiki genel müdürleri ve çalışanlar ile Gdiz Elektrik Genel Müdür ve üst düzey yöneticilerinin dün gece adli kontrolle serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da gözaltı ile ilgili hukuki süreç tamamlandıktan sonra adliyeye geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suçsuz olduklarına inandıkları eş, yakın ve mesai arkadaşlarının, yargılama süreçlerinde gergin bir bekleyiş içinde olan insanların, salıverme kararı sonrasında yaşadıkları birkaç saniyelik sevinç insani bir durumdur. Salıverilenler ile aileler ve mesai arkadaşları arasında kucaklaşma yaşanmış ancak herhangi taşkın bir durum oluşmamıştır. İki masum insanın ölümü ile ilgili yargı süreci her iki kurumdan 14 kişinin tutukluluk hali devam etmektedir. Hepimize düşen görev, bu yargı sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı vermektir. Ölümleri istismar etme ve siyaseten karşı olduklarını düşündükleri bir tarafa suç atma telaşı, AKP'li siyasetçilerin böyle bir yaklaşımla toplumu yönlendirme ve yargıyı etkilemeye çalışmaları kabul edilemez. Acılı ailelere bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Adaletin sağlanması için süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmış, bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZSU personelinin serbest bırakılmasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
22:08 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan’a karşı savaşa hazırlanıyoruz İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz
21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas’ı Türkiye’ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli
22:49 Erzincan’da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Erzincan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a “SGK borcu“ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 00:38:24. #1.11#
SON DAKİKA: İZSU personelinin serbest bırakılmasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement