İZSU'ya 1.8 Milyon Lira İdari Ceza Uygulandı - Son Dakika
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İZSU'ya 1.8 Milyon Lira İdari Ceza Uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İZSU’ya atık su deşarjı ve izin belgesi eksikliği nedeniyle toplam 1 milyon 858 bin 340 lira ceza kesti. Bu, bakanlığın son üç ayda İZSU’ya uyguladığı üçüncü ceza.

03.03.2025 17:29  Güncelleme: 20:12
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(İZMİR) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU), toplam 1 milyon 858 bin 340 lira idari ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çiğli, Eski Foça ve Güneybatı atık su arıtma tesislerinde yapılan denetimlerde, referans değerlerin üzerinde atık su deşarjı tespit edildi, 2 tesisin de izin belgesinin olmadığı belirlendi.

Tespitler üzerine, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 464 bin 585 lira idari ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, İZSU Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen denetimde ise atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespiti üzerine yine 464 bin 585 TL idari ceza uygulandığı aktarıldı.

Ayrıca, İZSU Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi'nin de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bakanlık, 2022 yılında aynı ihlali yaptığı tespit edilen tesise, ilgili kanun gereği 2 katı yaptırım uygulayarak 929 bin 170 TL idari ceza verdi. Böylelikle toplam toplam 1 milyon 858 bin 340 lira idari ceza uygulandı.

Üç ayda 3. kez para cezası uygulandı

Bakanlığın, uygulanan son cezayla birlikte Büyükşehir'e arıtma tesisleri nedeniyle uyguladığı 3. ceza oldu. Bakanlık, şubat ayında Harmandalı Katı Atık Tesisindeki sızıntı nedeniyle 1 milyon 671 bin 844 lira, ocak ayında da 6 ayrı ihlal nedeniyle İZSU'ya 8 milyon 305 bin 811 lira ceza uygulamış ve suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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