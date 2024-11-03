İztuzu\'nda Caretta Caretta Yavru Rekoru

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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde, bu sezon nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların oluşturduğu 781 yuvalama alanından çıkan yaklaşık 44 bin yavru mavi sularla buluştu.

İztuzu Sahili'nde mayıs ve haziranda başlayan döngü sonrası yumurtadan çıkan yavru ceratta carettalar denize ulaştı.

Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İztuzu Plajı yakınında yer alan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkilileri, 2008'den bu yana sahilde koruma çalışması yapıyor, yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının da tedavisini yürütüyor.

Hastane ortamının sağlandığı merkezde kaplumbağalar, özenle tedavi ediliyor.

DEKAMER görevlilerince İztuzu'nda caretta carettalar için çeşitli önlemler alınıyor. Yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor.

"İztuzu Kumsalı'nda tespit edilmiş en yüksek yuva sayısına ulaştık"

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu'nda yavru çıkışında büyük artış gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl ilk yuvanın 22 Nisan'da oluştuğunu belirten Kaska, "Bu da aslında yuvalamanın her yıl bir hafta önce başlamasının en önemli işaretiydi ve bu sezon gerçekten çok verimliydi. Şu ana kadar 781 yuva ile İztuzu Kumsalı'nda tespit edilmiş en yüksek yuva sayısına ulaştık. Bu yuvalardan çıkan yaklaşık 44 bin yavru carettayı denizle buluşturduk. Denize ulaşan yavru sayısı bakımından da rekor bir sayıya ulaştık." dedi.

Kaska, İztuzu Sahili'nde "koruma kullanma dengesi" kapsamında yapılan çalışmalarla kumsaldaki caretta carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarında önemli seviyede artış yaşandığını dile getirdi.

"Küresel ısınma yavruların cinsiyetlerini etkiledi"

Küresel ısınmanın yuvalarda ve carettalar üzerindeki etkilerini de takip ettiklerini anlatan Kaska, şöyle konuştu:

"Bu yıl Akdeniz'in son 30 yıl içerisindeki en yüksek sıcaklığa erişmesinden dolayı yüzde 90 civarında yavrularımız dişi çıktı. Yuvalara yerleştirdiğimiz sıcaklık aletleri ile yaptığımız tespitte çoğu yuvanın 32 derecenin üzerine çıkması sonucu embriyo ölümlerimiz de çok arttı. Yuvanın içerisindeki yavruların gelişimleri de aşırı sıcaktan dolayı durmuş oldu. Bu nedenle küresel ısınmanın etkisi ile deniz kaplumbağalarının korunması, sezonun hangi döneminde nasıl etkilediği ve cinsiyetleri nasıl değiştirdiği gibi çalışmaları da bu şekilde devam ettiriyoruz."

Yakup Kaska, şu ana kadar 360 civarında deniz kaplumbağasını tedavi ederek doğaya gönderdiklerini, 13 kaplumbağanın ise merkezde tedavisinin devam ettiğini sözlerine ekledi.