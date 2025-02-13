İzzet Garih\'e Tehdit ve Kaçak Giriş Denemesi: Ahmet Furkan B. Gözaltına Alındı

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ALARKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, holding binasına kaçak yollarla girmeye çalışan ve ölümle tehdit eden Ahmet Furkan B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ahmet Furkan B.'nin holding binasına güvenlik görevlilerinin müdahale etmesine izin vermeden arabasıyla girmeye çalıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'in sosyal medya hesabına 19 Ocak'ta bir mesaj gönderildi. Ahmet Furkan B. isimli kişi tarafından gönderilen mesajda, "Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm" diye tehdit içerikli ifadelerin olduğu öğrenilirken bu mesajından 5 gün sonra da İzzet Garih'e ait İstanbul Beşiktaş'taki Alarko Holding binasının önüne gelen Ahmet Furkan B., güvenlik görevlilerinin müdahale etmesine izin vermeden arabasıyla hızlı bir şekilde bina içine girmeye çalıştı. Holdingin girişinde yer alan dubalara çarparak durmak zorunda kalan Ahmet Furkan B., "İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih'i de sizi de yakarım" dedi. Polisin olay yerine gelmesi üzerine Ahmet Furkan B. gözaltına alındı. Kendisinin İzzet Garih'in kardeşi olduğunu düşündüğünü ifadesinde belirten Ahmet Furkan B., söz konusu hareketleri bu sebeple gerçekleştirdiğini söyledi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ahmet Furkan B., mahkemedeki ifadesinde de yaptıklarından pişman olmadığını söyledi. Ahmet Furkan B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş insanı İzzet Garih'i sosyal medya hesabından tehdit eden Ahmet Furkan B.'nin aracıyla holding binasına girmeye çalıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Furkan B.'nin hafif ticari aracıyla bariyerlerle kapalı holding girişine geldiği ve hız kesmeden girmeye çalıştığı görülüyor. Aracın dubaların üstünde asılı kalmasının ardından aracından inen şüphelinin güvenlik görevlilerinin üstüne yürüdüğü görülüyor. Akşam saatlerinde tekrar holdingin girişine gelen Furkan B.'nin güvenlik görevlileri tarafından geri gönderildiği kameralara yansıyor.