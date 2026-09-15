İzzet Keribar'ın 1956-57 Japonya fotoğrafları Tokyo'da sergilendi - Son Dakika
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İzzet Keribar'ın 1956-57 Japonya fotoğrafları Tokyo'da sergilendi

İzzet Keribar\'ın 1956-57 Japonya fotoğrafları Tokyo\'da sergilendi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya Fotoğraf Sergisi", Tokyo Yunus Emre Enstitüsü binasında açıldı. Sergide İzzet Keribar'ın 1956 ve 1957'de çektiği fotoğraflar, yaklaşık 70 yıl sonra çekildikleri ülkede izleyiciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin kültür ve sanat aracılığıyla gelişimine katkı sunmak amacıyla "70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen sergi, yaklaşık 70 yıl öncesinin Japonya'sını günümüze taşıyan özel bir seçkiye ev sahipliği yaptı.

Türk fotoğraf sanatının önemli isimlerinden İzzet Keribar'ın 1956 ve 1957'de Japonya'da çektiği fotoğraflar, "70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya" sergisiyle çekildikleri ülkede yeniden izleyiciyle buluştu.

Japonya'nın farklı şehirlerine, insanlarına, kültürel dokusuna, geleneklerine ve gündelik yaşamına ait fotoğraflar, ülkenin yaklaşık 70 yıl önceki toplumsal hayatına ilişkin görsel bir hafıza ortaya koydu.

Diplomasi, kültür-sanat, akademi ve medya dünyasının temsilcileri ile davetlilerin katıldığı programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesaj gönderdi.

Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği Müsteşarı Alican Aksoy ile fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar da katılımcılara hitap etti.

"Bir fotoğraf, bazen uzun anlatıların başaramadığını başarır"

İletişim Başkanı Duran, sergi açılışına özel olarak gönderdiği mesajında, sergideki karelerin, o gün belki amatör bir merakla ama dikkatli bir gözlem gücüyle kaydedildiğini, bugün ise 70 yıl öncesinin Japonya'sına, insanlarına ve hayatına açılan eşsiz birer pencere niteliği taşıdığını belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Sonraki yıllarda binlerce fotoğraf çeken, eserleri dünyanın farklı ülkelerinde sergilenen ve uluslararası alanda saygın bir fotoğraf sanatçısı haline gelen Sayın Keribar'ın bu erken dönem çalışmalarını, çekildikleri topraklarda yeniden sanatseverlerle buluşturmak İletişim Başkanlığımız için büyük bir gurur vesilesidir.

Sanatın ve fotoğrafın en güçlü taraflarından biri, bizi birbirimizin hayatına, hikayelerine ve duygularına yaklaştırması. Bir fotoğraf, bazen uzun anlatıların başaramadığını başarır, aradan geçen yıllara ve coğrafi mesafelere rağmen insanları birbirine bağlar. Sayın Keribar'ın 70 yıl önceki Japonya'yı gösteren bu fotoğrafları da iki ülkenin halkları arasında yeni bir bakış açısına ve yeni bir yakınlığa vesilesi olacaktır."

İletişim Başkanı Duran, Türkiye ile Japonya arasında dostluğa dayalı ilişkilerin gücünün iki ülke halkının birbirine duyduğu yakınlığa dayandığına dikkati çekerek, serginin hem iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine hem de halkların birbirlerini daha iyi tanıması ve anlamasına vesile olacağına inandığını kaydetti.

"Japonya'nın geçirdiği büyük değişimin izlerini bu fotoğraflarda görmek mümkün"

Sergi açılışına katılan Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği Müsteşarı Aksoy da İzzet Keribar'ın 1956-1957'de Japonya halkının gündelik yaşamını yansıtan fotoğraflarının savaştan 11 yıl sonra çekildiğine işaret ederek, o günden bugüne Japonya'da değişen pek çok şey olduğunu ancak Japon halkının nezaketinin aynı kaldığını ifade etti. Aksoy, bunun bir Türk fotoğrafçı tarafından yansıtılmasının ise ayrıca kıymetli olduğunu vurguladı.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar da 1956'da Güney Kore'de tercüman yedek subay olarak görev yaparken izin dönemlerinde yaptığı geziler esnasında Japonya ile tanıştığını belirterek, bu dönemde en büyük heyecanının birer haftalık izinlerle Japonya'ya yaptığı yolculuklar olduğunu ifade etti.

Tokyo'daki irtibat bürosunda görev yaptığı günlerde Osaka, Kyoto ve Nara ziyaretlerinde bulunduğunu dile getiren Keribar, o dönemde fotoğraf makinesinin her zaman yanında olduğunu, Japonya'da hem renkli hem de siyah-beyaz fotoğraflar çektiğini kaydetti.

Sergide yer alan siyah-beyaz fotoğrafların 1956-57, renkli fotoğrafların ise 1998'de çekildiğini aktaran Keribar, "Japonya'nın bu yıllar içinde geçirdiği büyük değişimin izlerini, farklı dönemlerde çektiğim bu fotoğraflarda bir ölçüde görmek mümkün." ifadesini kullandı.

Keribar, serginin düzenlenmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve sergiye Tokyo'da ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzzet Keribar'ın 1956-57 Japonya fotoğrafları Tokyo'da sergilendi - Son Dakika

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