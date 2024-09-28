Jaishankar: Savaşlar için acil çözüm çağrısı

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, " Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki çatışmaların" acil çözüm beklediğini söyledi.

Jaishankar, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Ülkeleri uluslararası hukuka saygı göstermeye çağıran Jaishankar, "İster Ukrayna'daki savaş ister Gazze'deki çatışmalar olsun acil çözümler bekliyor. Bu duygular kabul edilmeli ve buna göre hareket edilmelidir." dedi.

Jaishankar, BM'nin dünya düzeninin üzerinde mutabık kalınan ilkelerin ve ortak hedeflerin bir ifadesi olmasına karşın halihazırda dünyanın kutuplaştığına işaret ederek, "Gerçekte dünya parçalanmış, kutuplaşmış ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Görüşmeler zorlaştı, anlaşmalar daha da zorlaştı. BM'nin kurucularının bizden istedikleri kesinlikle bu değildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Jaishankar, BM'nin mevcut yapısının sorunlara çözüm üretmekte zorlandığını da belirterek, "Bu oturumun teması kimseyi geride bırakmamak, barışı ilerletmek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve insan onurunu güçlendirmek anlamına gelmektedir. Bölünme, çatışma, terörizm ve şiddetle karşı karşıya kaldığında felç olan bir BM bunu sağlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.