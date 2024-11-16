Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi - Son Dakika
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Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi

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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ile 2018'de boks kariyerine başlayan YouTuber Jake Paul ringde karşı karşıya geldi. 8 raundun sonunda kazanan Jake Paul oldu.

16.11.2024 08:33
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Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson (58), ünlü Youtuber Jake Paul (27) ile ringde karşı karşıya geldi. Karşılaşma TSİ 08:08'de başladı.

4 PUAN FARKLA KAZANDI

Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

PAUL, TYSON'IN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Tarihi mücadeleyi kazanan Paul, 8. raundun son saniyelerinde beklenmedik bir şekilde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulundu. Raund sonunda iki isim sarılarak kafa kafaya bir süre konuştu.

PAUL VE TYSON NE KADAR KAZANDI?

Boks tarihinin en yüksek ortalama bilet fiyatlarına sahip karşılaşması yapıldı. Bilet satışlarından milyonlarca dolarlık rekor gelir elde edildi. Ring kenarlarındaki biletler 10 ila 50 bin dolar arasında alıcı buldu. ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'un en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.

Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson\'a karşı galip geldi

Mike Tyson, Jake Paul, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • atakan şimşek:
    bizimkiler 58 yaşından tırt bence kazanan Mike tyson helal olsun ringe çıkma cesareti bile var hala. 46 3 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Tyson candır keşke yenip çekeydi Filistin bayrağını göklere 42 6 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    Yaş farkı olmasa alirdi 43 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Mike Tyson adamdır. 36 1 Yanıtla
  • mustafa kolbüken:
    Tek Derdimiz buydu sanki kimin kazanıp Kimin kaybedeceği... 9 27 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Mike Tyson Helal olsun bu yaşta sahaya çıktığı mücadele etti 27 1 Yanıtla
  • Mutlu Gürledi:
    Mike Tyson yaşına rağmen harika dövüştü ! Fakat netflix canın cehenneme ! 21 3 Yanıtla
  • Salvador Genç:
    o eski tyson olsaydı farklı olurdu Ama zevksiz idi maç 21 2 Yanıtla
  • Vatan Türkiye:
    Rezil maç oldu… yazık bu kadar kişi gelmiş. Mike eldivenleri ısırdığı kadar yumruk atsa 2. Rauntta nakavt ederdi.BERBATTT 3 2 Yanıtla
  • Murat çolak:
    rezil bir maç oldu. insanların aklı ile dalga geçmek resmen bu 2 2 Yanıtla
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