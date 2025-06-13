Jandarma 186. Yılında Kan Bağışında Bulundu

Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeli kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kan Ver, Can Ver" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek olmak için etkinlik düzenledi.

Komutanlık hizmet binasının bahçesindeki etkinliğe çok sayıda jandarma personeli katılarak kan bağışı yaptı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de çadırı ziyaret ederek, bağışta bulunan personele teşekkür etti.