Jandarma 2. Savaşçı Yarışması Foça\'da 630 personelle tamamlandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen jandarma unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Jandarma 2'nci Savaşçı Yarışması sona erdi. 105 unsur 630 personelin katıldığı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda yapılan törenle verildi.

Foça ve Yenifoça'da, 31 Ekim 2026 tarihinde başlayan ve belirlenen askeri alanlarda, gece ve gündüz, 4 ayrı grupta, zorlu doğa ve ortam koşullarında yapılan yarışma sona erdi. Yarışmaya, toplam 4 Jandarma Özel Operasyon (JOPER), 23 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve 78 komando taburu unsuru katıldı.

Yapılan yarışmalarda kategorilerine göre dereceye girenler belirlendi. JOPER unsurlarında 1'inci Ankara 2'inci JOPER Tabur Komutanlığı, JÖH unsurlarında 1'inci Şırnak JÖH Tabur Komutanlığı, 2'inci Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı, 3'üncü Tunceli JÖH Tabur Komutanlığı oldu.

Jandarma Komando Tabur Komutanlıkları unsurları arasında ise 1'inci Hatay Dörtyol 2'inci J. Komando Tabur Komutanlığı, 2'inci Hatay Dörtyol 3'üncü J. Komando Tabur Komutanlığı, 3'üncü Diyarbakır Silvan 2'inci J. Komando Tabur Komutanlığı, 4'üncü Tunceli J. Komando Tabur Komutanlığı ve 5'inci Diyarbakır Silvan 3'üncü J. Komando Tabur Komutanlığı oldu.

KOMUTANDAN TEŞEKKÜR

Başarılı olan birlik ve yarışmacılara ödülleri, tüm katılımcılara ise katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi. 2. Savaşçı Yarışması'ndan görüntülerin yer aldığı sunumunda izlendiği törende konuşan Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin şöyle dedi:

"Alın terlerinizin damla damla akıtıldığı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıla göre, çok daha güçlü, daha kapsamlı ve daha prestijli bir nitelik kazanan savaşçı yarışmasının ikincisini başarıyla tamamlanmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dev organizasyonda emeği geçen, tüm Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı personelimize, kıymetli basın mensuplarımıza ve destek sağlayan herkese teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Gücünü vatan sevgisinden, cesaretini aziz milletimizden, kararlılığını görev bilincinden alan, kahraman jandarma komandolarımıza ve özel harekat personelimize üstün başarılar diliyorum."

Tören, katılımcıların Jandarma Komando Andını okuması ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.