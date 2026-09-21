Jandarma Ankara genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı, 19 şüpheliye işlem başlatıldı

Başkentte jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda farklı içerikli uyuşturucu, 100 bin lira, 6 cep telefonu ve 2 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.