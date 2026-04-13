Jandarma, Aracı Çalışmayan Sürücüye Yardım Etti

Ankara'da aracı çalışmayan sürücüye otoyol jandarması yardım etti.
Cankurtaran mevkisinde bir dinlenme tesisinde bulunan araç, sürücüsünün çabalarına rağmen çalışmadı.
Durumu fark eden 3 kişilik otoyol jandarması ekibi, aracı iterek sürücüye destek oldu.
Jandarmanın yardımıyla aracı çalışan sürücü, ekiplere teşekkür etti.
Yaşananlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
