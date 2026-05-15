Jandarma Atış Yarışması\'nın Kazananları Açıklandı

15.05.2026 20:18
Foça'da yapılan Jandarma Atış Yarışması'nda ilk üçe girenler ödüllerini aldı.

İZMİR'in Foça İlçesi'nde dün başlayan Jandarma Genel Komutanlığı Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması'nın kazananları belli oldu. 80 yarışmacı ile başlayan yarışmada finale kalan 20 yarışmacının katıldığı son gün atışlarında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi

Tabanca ve piyade tüfeği eğitimi ve atışı konusunda farkındalık yaratmak, eğitim seviyesini geliştirmek, personelin moral, motivasyon ve kendine güvenlerini artırmak amacıyla düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığı Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması'nın final atışları Foça Jandarma Atış Okulu Komutanlığı Emekli Jandarma Albay Remzi Kızılsu Atış Poligonu'nda yapıldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, yarışmayı Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ile birlikte izledi.

İlk bölümde yapılan piyade tüfeği atış yarışması, teçhizatlı personelin 6 dakika içinde 1 kilometrelik mesafeyi koşarak atış noktasına gelmesi, bu noktadan 200 metre uzaktaki hedefe desteksiz 3 atış yapması şeklinde gerçekleştirildi. Bu tür atışlardaki yüksek isabet oranları ve başarı seviyelerinin Türk jandarma komandolarını, diğer dünya devletlerinin komandolarından ayıran en önemli özelliklerden biri olduğu bildirildi.

Atışlar sonucu yapılan puanlamada piyade tüfeği atış birincisi Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndan Jandarma Uzman Çavuş Salih Can Mete, ikincisi Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Destek Tabur Komutanlığı'ndan Jandarma Uzman Çavuş Şenol Korkmaz, üçüncüsü Muş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndan Jandarma Uzman Çavuş Enes Güngörmez oldu.

Tabanca atış yarışması birinciliğini Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Salman, ikinciliğini Jandarma Uzman Çavuş Furkan Çağlar, üçüncülüğünü Jandarma Uzman Çavuş Kenan Yayla kazandı.

'TEKNOLOJİ NE KADAR GELİŞİRSE GELİŞSİN SONUCU TETİĞİ ÇEKEN EL BELİRLER'

Foça Jandarma Komando Okulu Komutanlığı'nda yapılan ödül töreninde konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, "Silah kullanma becerisi, sadece mesleki bir yeterlilik değildir. Aynı zamanda süratli karar verme kabiliyeti, zamana karşı çalışma, zamana karşı yarışma, dikkat, odaklanma becerisi, sabır ve en sonunda da mutlak bir disiplin gerektiriyor. Jandarma personeli açısından atış yeteneği, icra edilen her görevin başarısında da kritik bir öneme sahiptir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin modern muharebe sahasında nihai sonucu belirleyen her zaman tetiği çeken elinizin maharetidir ve o elin bağlı olduğu yüreğinizin cesaretidir. Bugünkü final müsabakaları da personelimizin sahip olduğu yüksek eğitim seviyesinin, operasyonel hazırlığını ve profesyonel gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Menzil ne kadar uzak, şartlar ne kadar zor olursa olsun, zafer sadece hedefe odaklananlarda olacaktır. Dereceye giren arkadaşlarımı gösterdikleri üstün başarıdan dolayı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: DHA

