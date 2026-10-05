Jandarma, Aydın genelinde Çember-144 operasyonuyla aranan 41 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Jandarma, Aydın genelinde Çember-144 operasyonuyla aranan 41 kişiyi yakaladı

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Jandarma, Aydın genelinde Çember-144 operasyonuyla aranan 41 kişiyi yakaladı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın 01-03 Ekim'de il genelinde düzenlediği Çember-144 operasyonunda, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişi yakalandı. Operasyona 82 ekip halinde 241 personel katıldı; adli işlemler sürüyor.

AYDIN'da, jandarmanın düzenlediği 'Çember-144' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 41 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 01-03 Ekim tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Çember-144' adı verilen operasyona, 82 ekip halinde 241 personel katıldı. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı. Yakalananlardan 18'inin 0-2 yıl, 6'sının 2-5 yıl, 3'nün 5-10 yıl ve 2'sinin hakkında da 10-20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Operasyonda yakalananlar arasında dolandırıcılık suçundan aranan 5, uyuşturucu suçundan aranan 5, hırsızlık suçundan aranan 4, yaralama suçundan aranan 4, tehdit suçundan aranan 2, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan aranan 1, çeşitli diğer suçlardan aranan 8 ve ifadeye yönelik aranan 12 kişi bulunduğu belirtildi. Yakalanan kişiler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaÇemberGüncelAydınSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma, Aydın genelinde Çember-144 operasyonuyla aranan 41 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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