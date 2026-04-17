Jandarma\'dan KADES Bilgilendirmesi

Aydın Jandarma, Ege Kariyer Fuarı'nda öğrencilere KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Tekstil Park'ta düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'ndaki İl Jandarma Komutanlığı standına öğrenciler ilgi gösterdi.

Stantta jandarmanın çalışmalarının yanı sıra KADES de anlatıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nde görevli Astsubay Kübra Günel, KADES'in kadınların şiddete maruz kaldığında ya da şiddete maruz kalma ihtimalleri bulunduğunda telefonlarına indirerek kullanabildikleri bir uygulama olduğunu söyledi.

Teşkilat olarak bu konuya önem verdiklerini belirten Günel, şunları kaydetti:

"Teşkilat olarak bu konuda özellikle hassasiyetle, azami derecede müdahalede bulunuyoruz. Şiddet mağduruna ilk ekip olaya hızlıca müdahale ediyor. Bunun yanında risk değerlendirmesi yapılarak şiddet mağduru hakkında alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararları alınıyor. Alınan kararlar mağdura ve şiddet uygulayan şahsa tebliğ edildiğinden itibaren, ihlallerin önlenmesine yönelik olarak haftalık olarak kadınları kontrol ediyoruz. Bunun yanında kadınlarımıza alınabilecek ek tedbirler ve yararlanabileceği kanunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz."

Kaynak: AA

Advertisement
