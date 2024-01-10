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Jandarma ekipleri trafik uygulaması sırasında rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Jandarma ekipleri trafik uygulaması sırasında rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, Deli Hakkı Yazıcılar köy yolu üzerinde duran bir otomobilde rahatsızlanan Zehra Lülecioğlu'nu fark ederek hastaneye yetiştirdi. Felç geçirdiği öğrenilen kadın, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri trafik uygulaması sırasında rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi
10.01.2024 - 21:16,
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, uygulama noktası yakınında, otomobilde rahatsızlanan Zehra Lülecioğlu'nu (79) hastaneye yetiştirdi.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Deli Hakkı Yazıcılar köy yolu üzerinde trafik denetlemesi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında duran ve dörtlü flaşörü yanan 78 ED 189 plakalı otomobilin yanına gitti. Otomobilde bulunan Zehra Lülecioğlu'nun rahatsızlandığını fark eden jandarma, yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi. Felç geçirdiği öğrenilen talihsiz kadın, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
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