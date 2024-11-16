Jandarma Er Mehmet Melih Çopur'un Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika
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Jandarma Er Mehmet Melih Çopur'un Cenazesi Uğurlandı

Jandarma Er Mehmet Melih Çopur\'un Cenazesi Uğurlandı

Aksaray'da askerden izinli gelen Jandarma Er Mehmet Melih Çopur, zatürre tedavisinin ardından evinde ölü bulundu. Cenazesi, ailesi ve kamuoyundan birçok kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

16.11.2024 14:38  Güncelleme: 14:39
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AKSARAY'da askerden izinli gelip, 2 günlük zatürre tedavisinin ardından evindeki yatağında ölü bulunan Jandarma Er Mehmet Melih Çopur (26), son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'taki acemi birliğinden 1 hafta önce memleketi Aksaray'a izne gelen Jandarma Er Mehmet Melih Çopur, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan Çopur, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Annesi Asuman Çopur, dün saat 08.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 842'nci Sokak'taki evlerinde uyandırmak için odasına girdiğinde oğlunu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çopur'un öldüğünü belirledi. Mehmet Melih Çopur'un cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çopur için bugün Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, askeri ve mülki erkanın yanı sıra ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namaz sonrası Çopur, Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Jandarma, Aksaray, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Er Mehmet Melih Çopur'un Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika

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