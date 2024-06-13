Jandarma Genel Komutanlığı 15 Devlet Memuru Alacak - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanlığı 15 Devlet Memuru Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 15 devlet memuru alınacak. Alımlar arasında birer veteriner ile mühendis, 2'si mütercim, 3'ü sosyolog ve 8'i hizmetli bulunuyor. Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Detaylar için jandarma.gov.tr, jsga.edu.tr ve kamuilan.sbb.gov.tr adreslerine başvurulabilir.

13.06.2024 06:57
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Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 15 devlet memuru alınması hakkında ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla birer veteriner ile mühendis, 2'si mütercim, 3'ü sosyolog ve 8'i hizmetli olmak üzere toplam 15 devlet memuru alınacak. Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek. Başvurular 30 Haziran saat 23.59'a kadar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığı 15 Devlet Memuru Alacak - Son Dakika

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