Jandarma Genel Komutanlığı, Doğal Afetler Komuta Kontrol Merkezi\'ni kurdu

Afet sonrasının doğru ve etkin şekilde yönetilmesine imkan sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Doğal Afetler Komuta Kontrol Merkezi il bazında ilk defa 6 Şubat'taki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığınca kuruldu.
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı, 3 ay süren çalışmanın ardından "Doğal Afetler Komuta Kontrol Merkezi"ni kurdu.
Bugüne kadar sadece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan yurt genelinde il bazında ilk defa kurulan merkez, olası afet sonrasında sürekli ve kesintisiz iletişim, bilginin tek elde toplanması gibi sağlıklı iletişimin kurulmasını hedefliyor.
Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi (MEBS) Şube Müdürü Üsteğmen Evran Altuğ Yıldırım, AA muhabirine, merkez sayesinde jandarma birimlerinin gelişmelerle ilgili bilgileri tek elden toplayacağını söyledi.
Üsteğmen Yıldırım, bu sayede olaylara daha hızlı şekilde müdahale edilebileceğini, kriz ortamının sevk ve idaresinin daha düzenli yapılabileceğini belirterek, merkezin, jandarma unsurları ile diğer kurumlar arasında koordine ve iletişimin, kesintisiz sağlanıp afet sonrasının doğru şekilde yönetilebilmesi amacıyla oluşturulduğunu anlattı.
"Bilgi akışı kesintisiz olarak devam etmektedir"
Komuta merkezinin herhangi bir afet durumundan zarar görmeyecek ve gerektiğinde taşınabilecek şekilde dizayn edildiğini aktaran Yıldırım, şehir şebekesinin yetersiz kaldığı durumda jeneratörle elektrik enerjisinin kesintisiz sağlanabildiğini kaydetti.
Üsteğmen Yıldırım, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) aracılığıyla tüm birliklerle mesajlaşma ve haberleşme yapılabildiğine değinerek, "Bilgi akışı kesintisiz olarak devam etmektedir. Merkezimizde, telefon santrali kurulumu yapılarak vatandaşlara ihbar ve yardım hattı kapasitesi gerçekleştirilmiştir." dedi.
Bu noktadan aynı zamanda jandarma devriye hizmetlerinin anlık konum takibi yapıldığını ve alınan bilgiler doğrultusunda ekiplerin yönlendirildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Sahip olduğu uydu sistemi aracılığıyla internet bağlantısı kullanılarak anlık olarak meteoroloji ve karayolları durum bilgisi imkanları kullanılmaktadır. Doğal afet bölgesindeki dron ve İHA görüntüleri izlenmekte olup, coğrafi analiz sistemi ile doğal afet bölgesi değerlendirilebilmektedir. Afet bölgesindeki GSM operatörlerine ait baz istasyonlarının zarar görmesi durumunda uydu telefonu ile kesintisiz iletişim sağlanmaktadır."
Üsteğmen Yıldırım, merkezde ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birlik komutanlıklarıyla veri, ses ve görüntülü görüşme sağlandığını, diğer kamu kurumlarıyla yazışma imkanlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.
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