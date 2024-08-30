Jandarma Genel Komutanlığı, Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanlığı, Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele iddialarını yalanladı

Jandarma Genel Komutanlığı, Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kahraman'ın hükümlü olduğu belirtilirken, tedavi için hastaneye sevk edildiği süreçte herhangi bir kötü muamele veya darp olayının yaşanmadığı vurgulandı. Jandarma Genel Komutanlığı, asılsız iddialarla ilgili adli süreç başlatacağını duyurdu.

30.08.2024 14:46
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Jandarma Genel Komutanlığı, bazı haber sitelerinde yer alan " Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli internet haber sitelerinde Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele şeklinde haberler yer aldığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Kahraman'ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan hükümlü olarak bulunduğu kaydedildi.

Kahraman'ın, 28 Ağustos'ta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniği'nde tedavisi yaptırılmak amacıyla hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sevk ve tedavi işlemleri yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yapılmıştır. Muayene ve sevk faaliyeti süresince adı geçen hükümlünün kelepçesinin sıkılması ve tehdit edilmesi gibi bir olay yaşanmadığı gibi şahısla ilgili herhangi bir darp raporu da bulunmamaktadır. Bahse konu haber ile ilgili olarak ortaya konulan gerçek dışı iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve Jandarma Genel Komutanlığının itibarını olumsuz etkilemeye yöneliktir. Asılsız ve maksatlı paylaşım yapanlarla ilgili olarak adli süreç başlatılacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığı, Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele iddialarını yalanladı - Son Dakika

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