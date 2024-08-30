Jandarma Genel Komutanlığı, Tayfun Kahraman'ın sağlık kontrolüyle ilgili iddiaları reddetti

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(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Gezi Parkı Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sağlık kontrolüne götürülürken 6,5 saat kelepçeli bekletilmesi ve uğradığı "kötü muamele" iddialarına ilişkin, "Tüm sevk ve tedavi işlemleri yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yapılmıştır. Hükümlünün kelepçesinin sıkılması ve tehdit edilmesi gibi bir olay yaşanmadığı gibi şahısla ilgili herhangi bir darp raporu da bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Gezi Parkı davası hükümlüsü olarak İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunan MS hastası Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, dün eşinin sağlık kontrolüne götürülürken 6,5 saat kelepçeyle bekletildiğini ve "kötü muameleye" maruz bırakıldığını duyurmuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kahraman'ın maruz bırakıldığı "kötü muamele" iddialarını reddederek tedavi işlemlerinin kanuna uygun yapıldığını ve darp raporu bulunmadığını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Çeşitli internet haber sitelerinde 'Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele' şeklinde haberler yer almıştır. Konunun daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan hükümlü olarak bulunan Tayfun Kahraman 28 Ağustos 2024 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniğinde tedavisi yaptırılmak amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.

Tüm sevk ve tedavi işlemleri yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yapılmıştır. Muayene ve sevk faaliyeti süresince adı geçen hükümlünün kelepçesinin sıkılması ve tehdit edilmesi gibi bir olay yaşanmadığı gibi şahısla ilgili herhangi bir darp raporu da bulunmamaktadır. Bahse konu haber ile ilgili olarak ortaya konulan gerçek dışı iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın itibarını olumsuz etkilemeye yöneliktir. Yapılan asılsız ve maksatlı paylaşım yapanlarla ilgili olarak adli süreç başlatılacaktır."