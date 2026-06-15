Jandarma\'nın 187. Yılında Şehitler Anıldı

JANDARMA Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler kabri başında anıldı. Jandarma Komutanı Korgenereal Yusuf Kenan Topcu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Tören kapsamında Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki jandarma personeli, şehit kabirlerini tek tek ziyaret etti.