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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma personeli, engelli Hüseyin'in sünnet merasimine katıldı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Güzel çocuk, biz geldik." ifadesi kullanılarak yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı personelimizle asker ve vatan sevdalısı engelli kardeşimiz Hüseyin'in sünnet merasimine katıldık. Engelli bireylerimizin yanında olmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur."

Paylaşımda yer alan videoda, sünnet merasimine katılan jandarma personelinin, asker kıyafeti giyen Hüseyin'le yakından ilgilendiği ve oturduğu tahtı taşıdığı görüntüler de yer aldı.