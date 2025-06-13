Yalova'da Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla asker ve polis şehitlikleri ziyaret edildi.

Teşkilatın 186'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında şehir mezarlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması e İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından Vali Yardımcısı Aziz Mercan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit aileleri, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile asker ve polis personelin katıldığı program, polis şehitliği ziyareti ve şehitler için Merkez Camisi'nde verilen mevlit ile sona erdi.