Jandarma TULPAR, Akdeniz Üniversitesi'nde gösteri düzenledi ve güvenli sürüşü anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma TULPAR timi, Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle stadyum çevresinde motosiklet akrobasi gösterisi düzenledi. Etkinliğe Motosiklet Kulübü üyeleri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı; güvenli sürüş bilgilendirmesi ve uygulamalı eğitim yapıldı.
Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi (TULPAR) tarafından Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle motosiklet akrobasi gösterisi gerçekleştirildi.
Üniversite Stadyumu çevresinde düzenlenen organizasyona Akdeniz Üniversitesi Motosiklet Kulübü üyeleri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.
Programda motosiklet akrobasi gösterisi sunulurken güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapıldı ve motosikletler tanıtıldı.
Program, uygulamalı eğitimin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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