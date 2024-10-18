Jandarma Uzman Çavuş Ali Alişan Toprağa Verildi

Van'ın Muradiye ilçesinde, beyin kanaması sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ali Alişan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde toprağa verildi.
Yakınları tarafından teslim alınan Alişan'ın (26) cenazesi, Sumbas ilçesine bağlı Kızılömerli köyüne getirildi.
Köy mezarlığında düzenlenen törene Alişan'ın yakınları, Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Alişan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
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