Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes'in Cenazesi Kayseri'ye Uğurlandı - Son Dakika
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Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes'in Cenazesi Kayseri'ye Uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes\'in Cenazesi Kayseri\'ye Uğurlandı

Siirt'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Kayseri'ye gönderildi. Törende, Erciyes'in yakınları ve görev arkadaşları hazır bulundu.

05.07.2024 10:37
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Siirt'te rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes'in cenazesi törenle memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hastane bahçesinde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanlığında görevli evli ve iki çocuk babası Erciyes'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Erciyes'in cenazesi dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Törende, Vali Dr. Kemal Kızılkaya Erciyes'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Törene, Erciyes'in ailesi, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile jandarma ve emniyet mensupları katıldı.

Kaynak: AA

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