Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Çakır, Son Yolculuğuna Uğurlandı

KASTAMONU'da, üst solunum enfeksiyonu şikayetiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden kursiyer Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Çakır (26) memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda kursiyer olan Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Çakır, 2 gün önce üst solunum yolu şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kenan Çakır'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yüreğil Mahallesi'ne getirildi. Çakır için burada askeri tören düzenlendi. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çakır'ın yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çakır'ın cenazesi gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.