Jandarma, Yaşlılar Haftası'nda Bakım Merkezini Ziyaret Etti
Jandarma, Yaşlılar Haftası'nda Bakım Merkezini Ziyaret Etti

24.03.2026 14:28
Mardin'de jandarma, Yaşlılar Haftası'nda Mahmut Özpınar Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlıları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliği personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla merkez Artuklu ilçesindeki Mahmut Özpınar Bakım Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Merkezde kalan vatandaşlarla sohbet eden jandarma ekipleri, onların Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Ekipler, gül hediye ettikleri yaşlılara sağlık ve uzun ömür diledi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:40:01. #7.12#
