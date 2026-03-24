Jandarma, Yaşlılar Haftası\'nda Bakım Merkezini Ziyaret Etti

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlıları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliği personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla merkez Artuklu ilçesindeki Mahmut Özpınar Bakım Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Merkezde kalan vatandaşlarla sohbet eden jandarma ekipleri, onların Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Ekipler, gül hediye ettikleri yaşlılara sağlık ve uzun ömür diledi.