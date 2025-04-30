Jandarma Yemin Töreni Bilecik\'te Gerçekleşti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki yemin törenine katıldı.

Törende 2 bin 871 Mehmetçik vatani görevlerini tamamlayarak yemin etti.

Program, protokol konuşmaları, çeşitli gösterilerin yapılması ve resmigeçitle sona erdi.

Organizasyonda, Çardakcı'nın yanı sıra Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile diğer ilgililer de yer aldı.