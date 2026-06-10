Jandarma Yıl Dönümünde Öğrencilere Etkinlik - Son Dakika
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Jandarma Yıl Dönümünde Öğrencilere Etkinlik

Jandarma Yıl Dönümünde Öğrencilere Etkinlik
10.06.2026 15:55
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Pazaryeri'nde jandarma yıl dönümü etkinliği, 500 öğrenciyle güvenlik bilinci kazandırdı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde yaklaşık 500 ilkokul öğrencisinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Farklı okullardan öğrencilerin yer aldığı programda jandarma ekipleri, görev alanları ve faaliyetleri hakkında uygulamalı tanıtımlar gerçekleştirdi. Trafik denetimleri, iz takip köpeklerinin çalışmaları, olay yeri inceleme faaliyetleri ve özel operasyon birimlerinin gösterileri öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlikte çocuklara güvenlik bilinci kazandırılması amaçlanırken, jandarma teşkilatının toplumla olan yakın ilişkisine de dikkat çekildi. Öğrenciler, jandarma araçlarını yakından inceleme fırsatı bulurken görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi ve merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını belirterek, toplumun her kesimine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Bilecik İl Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve jandarma personeli katıldı.

Program sonunda öğrencilere ve katılımcılara pilav ve döner ikram edildi.

Kaynak: AA

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