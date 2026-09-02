Jandarmadan Şehit Mezarlarına Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Jandarmadan Şehit Mezarlarına Anlamlı Ziyaret

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Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki şehit mezarlarını ziyaret ederek bakım ve temizlik yaptı, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Komutan Ökkeş Keser ve dernek temsilcisi Yakup Söğüt de programa katıldı.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal mahallelerde bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek, bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

İlçe Jandarma Komutanı Ökkeş Keser ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilcisi Yakup Söğüt'ün de katıldığı programda şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Daha sonra Ortakaraören Mahallesi'ndeki şehit mezarları ziyaret edildi.

Kaynak: AA

Seydişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan Şehit Mezarlarına Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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