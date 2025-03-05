Jandarmadan Yaban Hayvanlarına Destek

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Jandarma'dan yaban hayatına merhametli dokunuş

SİVAS - Sivas'ta jandarma ekipleri, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler, Gemerek ilçesinde çeşitli noktalar yiyecek bıraktı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eğerci ve Sızır Karakol Komutanlığı ekipleri, yaban hayvanlarını unutmadı. Soğuk geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ilçenin muhtelif noktalarına yiyecek bırakan ekipler, takdir topladı. Zorlu arazi şartlarına rağmen yapılan faaliyet dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin takdir toplayan çalışması, 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısı ile Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.