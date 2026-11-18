Jandarmanın 81 ilde düzenlediği operasyonlarda 746 aranan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarmanın 81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 746 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı, operasyonların 81 ilde yapıldığını ve yakalananların aranan şahıslardan olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde 'aranan şahıslara' yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 746 aranan şahıs yakalandı.
Kaynak: DHA
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