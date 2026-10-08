Jandarmanın Bayraktar AKINCI TİHA\'sı 40 bin feet irtifada nöbet tutuyor

ÖMER YASİN ERGİN - Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçları (TİHA) vatan sathını korumak için gökyüzünde nöbette.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ilk test uçuşunu 6 Aralık 2019'da, ilk atış testini de 22 Nisan 2021'de gerçekleştiren AKINCI TİHA, 4 Temmuz 2025'te Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı envanterine girdi.

Göreve başladığı günden itibaren kendine özgü bükümlü kanatlarında çok sayıda milli akıllı mühimmatı taşıyan AKINCI TİHA, yüksek irtifada, zor hava şartlarında uzun süre havada kalarak "Gök Vatan"da jandarmanın gözü oldu.

Zorlu eğitimler sonrası kumanda başına geçen özel bir ekibin yer desteğiyle havalanan AKINCI TİHA, özgün yapay zeka sistemi sayesinde, kullanıcılarına ileri uçuş, tespit ve mühimmat bırakma fonksiyonları sunuyor.

Elazığ Jandarma İHA Grup Komutanlığı bünyesinde konuşlandırılan 3 Bayraktar AKINCI TİHA, AA ekibince görüntülendi.

Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin feet irtifada 24 saate kadar havada kalarak Edirne'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a kadar tüm yurtta görev yapıyor.

"Vatanın her karışında net görüntü ve istihbarat üretebilmekte"

Elazığ Jandarma İHA Grup Komutanlığında görevli İHA Pilotu Binbaşı Ergin Sarıçiçek, AA muhabirine, AKINCI TİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılan en ileri teknolojilerden biri olduğunu söyledi.

Operasyonel özelliğe sahip AKINCI'nın kontrolünün yerden sağlandığını, yapay zeka destekli 3 yedekli otopilot sistemi bulunduğunu ifade eden Sarıçiçek, "Uydu haberleşme sistemleri sayesinde vatanımızın tüm hava sahasında görev talebi olan her yerde keşif, gözetleme ve operasyonel görevlerimizi icra edebiliyoruz. AKINCI, hava aracı uzun süre havada kalarak geniş alanlarda görev icra edebilmektedir." dedi.

Sarıçiçek, AKINCI TİHA'nın özelliklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kötü hava şartlarında uçuşunu daha stabil sürdürerek çoklu mühimmat kapasitesi sayesinde stratejik anlamda bizleri yeni bir seviyeye taşımıştır. Gelişmiş elektro-optik kameralar sayesinde AKINCI TİHA, gece ve gündüz, zorlu hava koşullarında vatanımızın her karışında net görüntü ve istihbarat üretebilmektedir. Bu da operasyonel anlamda teşkilatımız için özellikle terörle mücadele stratejileri açısından önemli bir kuvvet çarpanı olmuştur. Jandarma Genel Komutanlığının operasyonel kapasitesini artıran yönüyle sahadaki birliği riske atmadan yüksek hassasiyetle yönlendirebilmemizi, mevcut riski yerli mühimmatlarımız sayesinde etkisiz hale getirmemizi ve tehditleri bertaraf etmemizi sağlamaktadır."

"AKINCI 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir"

Bayraktar AKINCI'nın faaliyet sahasına da değinen Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Özellikle terörizmle mücadele, keşif gözetleme, sınır güvenliği ve her türlü kaçakçılıkla mücadele, kriz, afet yönetimi ve arama kurtarma gibi kritik konularda önemli katkılar sağlamaktadır. Görev profiline bağlı olarak TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN ve ASELSAN üretimleri olan MAM-L, MAM-C, MAM-T, Teber-82, KGK-82-SİHA, LGK-82, Gözde, Tolun, İHA-230 gibi çeşitli mühimmat türlerini kullanabilmektedir. AKINCI'yı diğer insansız hava araçlarından ayıran temel özellik mühimmat taşıma kapasitesidir. AKINCI 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir."