Jandarmanın köpeği Flor, Yozgat'ta doğal gaz ve tren hatlarında patlayıcı arıyor - Son Dakika
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Jandarmanın köpeği Flor, Yozgat'ta doğal gaz ve tren hatlarında patlayıcı arıyor

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Jandarmanın köpeği Flor, Yozgat\'ta doğal gaz ve tren hatlarında patlayıcı arıyor
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli mayın arama köpeği Flor, doğal gaz, yüksek hızlı tren ve demir yolu hatlarında patlayıcı madde arıyor. Günlük eğitimlerle göreve hazır tutulan Flor, ihtiyaç halinde başka illerdeki operasyonlarda da jandarmaya destek oluyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan dedektör köpek "Flor", güvenlik güçlerinin en önemli yardımcıları arasında yer alıyor.

Gelişmiş koku alma yeteneğine sahip özel eğitimli Flor, jandarmanın güvenlik çalışmalarında görev üstleniyor.

Günlük parkurlar ve branş eğitimleriyle göreve hazırlanan Flor, Yozgat'ın farklı noktalarında yürütülen güvenlik faaliyetlerinde hassas burnuyla jandarmaya güç katıyor.

Flor, ihtiyaç halinde başka illerdeki operasyonlarda da görev alıyor.

Jandarma Uzman Çavuş Batuhan Şakir Erdoğan, AA muhabirine, hassas burunlu dostlarıyla güçlü bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Köpeklerin günlük eğitimlerle her an göreve hazır tutulduğunu belirten Erdoğan, "Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak başta emniyet ve asayiş olayları olmak üzere birçok olayda hassas burunlu dostlarımızla görevlerimizi icra etmekteyiz." dedi.

Mayın arama köpeği Flor'un birçok göreve katıldığını anlatan Erdoğan, "Köpeğim Flor ile Yozgat sınırlarında bulunan doğal gaz ve yüksek hızlı tren hatları ile demir yollarında patlayıcı madde arama faaliyeti icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hassas burunlu köpeklerin yalnızca belirli alanlarda değil, farklı nitelikteki olayların aydınlatılmasında da görev üstlendiğini ifade eden Erdoğan, her köpeğin uzmanlık alanına göre çalışmalara dahil edildiğini dile getirerek, "Bunun yanı sıra Yozgat İl Jandarma Komutanlığının envanterinde uyuşturucu madde arama, iz takip, kadavra arama ve bomba arama köpeklerimizle uyuşturucunun tespiti, kayıp şahısların aranması ve gizlenmiş silahların tespiti gibi görevler icra etmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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