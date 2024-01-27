 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Jandarmayı görünce yere attıkları poşetten uyuşturucu, silah ve para çıktı; 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmayı görünce yere attıkları poşetten uyuşturucu, silah ve para çıktı; 2 gözaltı

BURSA'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hakkında kesinleşmeş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A. (40) ile çeşitli suçlardan toplam 6 suç kaydı bulunan Y.K.'yı (17) gözaltına aldı.

Jandarmayı görünce yere attıkları poşetten uyuşturucu, silah ve para çıktı; 2 gözaltı
27.01.2024 - 23:37,
Abone Ol

BURSA'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hakkında kesinleşmeş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A. (40) ile çeşitli suçlardan toplam 6 suç kaydı bulunan Y.K.'yı (17) gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma ekiplerini gördüğünde yere attığı poşetten 134 gram metamfetamin ile 302 gram selvi ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapan S.A.'nın Gemlik ilçesine geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan sivil ekip, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından S.A., yanında bulunan Y.K. ile birlikte Alemdar Caddesi'nde yakalandı.

Jandarma ekiplerini görünce Y.K.'nın yere attığı poşet, muhafaza altına alındı. Poşeti kontrol eden ekipler, içerisinde 134 gram metamfetamin, 302 gram selvi, kısa sap pompalı tüfek, 7 adet 12 kalibre tüfek fişeği, 8 bin 700 TL olduğunu belirledi. Yapılan kimlik sorgulamasında S.A.'nın hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve ticaretini yapmak, basit yaralama, gibi suçlardan UYAP yakalamasının olduğu tespit edildi. Ayrıca S.A.'nın 34, Y.K.'nın da 6 adet farklı suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Yakalama şüpheliler, gözaltına alınarak Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmayı görünce yere attıkları poşetten uyuşturucu, silah ve para çıktı; 2 gözaltı - Son Dakika


23:34
AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu
23:33
La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:54
AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49
Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız

Son Dakika
23:34 AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu
23:33 La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:54 AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 00:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarmayı görünce yere attıkları poşetten uyuşturucu, silah ve para çıktı; 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement