Jansa BM'de İsrailli sivillerin de acı çektiğini iddia etti, zor sorular istedi - Son Dakika
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Jansa BM'de İsrailli sivillerin de acı çektiğini iddia etti, zor sorular istedi

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Slovenya Başbakanı Janez Jansa, BM 81. Genel Kurulu'nda soykırım ve diğer kitlesel suçların önlenmesi için çağrıda bulundu. Jansa, İsrailli sivillerin de acı çektiğini öne sürerek Filistin meselesinin nasıl tartışıldığına dair zor sorular sorulması gerektiğini savundu.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, İsrailli sivillerin acı çektiğini öne sürerek "Filistin meselesinin nasıl tartışıldığı ve siyasi açıdan nasıl kullanıldığı konusunda da zor sorular sormaya istekli olmalıyız." dedi.

Jansa, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu.

BM üyelerine soykırımın ve diğer kitlesel suçların önlenmesi çağrısında bulunduğunu aktaran Jansa, benzer düşüncelere sahip hükümetler arasında bir forum kurulması gerektiğini söyledi.

Geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini ifade eden Jansa, şöyle devam etti:

"Bu dünyaya ilişkin sorumluluğu atalarımızdan devraldık ve onu çocuklarımız için daha iyi bir yer haline getirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Soykırımın ve diğer kitlesel vahşet suçlarının yaşanmadığı bir dünya için bütün çabalarımızı birleştirerek dünyayı daha iyi hale getirmeniz çağrısında bulunuyorum."

Dünyanın iyi bir durumda olmadığını ve giderek daha da kötüleştiğini kaydeden Jansa, çifte standartların yaşandığını belirtti.

Jansa, Orta Doğu'da barış ve güvenlik arayışının son derece önemli olduğunu belirterek Filistinli sivillerin acı çektiğini dile getirdi ancak bu acının kim tarafından yaşatıldığına ilişkin konuşmasında herhangi bir ifadeye yer vermedi.

İsrailli sivillerin de acı çektiğini iddia eden Jansa, "Filistin meselesinin nasıl tartışıldığı ve siyasi açıdan nasıl kullanıldığı konusunda da zor sorular sormaya istekli olmalıyız. Çoğunluğun benimsediği görüş, neyin doğru olduğunu tek başına belirlemez." dedi.

Jansa, BM'nin kendi yetki, usul ve kurumlarının siyasi amaçlarla araçsallaştırılmasına sessiz kalırken hukukun üstünlüğünü savunamayacağını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını BM Şartı'nın açık ihlali olarak nitelendiren Jansa, "Rusya saldırgan, Ukrayna ise halkını ve bağımsızlığını savunuyor." diye konuştu.

Jansa, krizlere verilen uluslararası karşılıkları karşılaştıracak bağımsız bir mekanizma kurulmasını ve BM kurumlarının siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı güvencelerin artırılmasını önererek "Kendi ilkelerini koruyamayan bir BM, dünyadan güven isteyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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