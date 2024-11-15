Japon Prenses Yuriko 101 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Japon Prenses Yuriko 101 Yaşında Hayatını Kaybetti

Japonya İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko, 101 yaşında vefat etti.

15.11.2024 11:16
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Japonya İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko 101 yaşında hayatını kaybetti.

İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho) Prenses Yuriko'nun tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Resmi Kyodo ajansı, 101 yaşındaki Japon Prenses'in sağlık durumunun son dönemde kötüye gittiğini aktardı.

Ölüm nedeni açıklanmamasına rağmen Japon ulusal basınında Yuriko'nun zatürreden hayatını kaybettiği belirtildi.

Savaş dönemi zorlukları

Yuriko'nun babası Masanari Takagi'nin soyu, Edo Dönemi'ne denk gelen 1800'lü yılların feodal derebeyi Hotta Masayoşi'ye dayanıyor.

Tam ismi "Takagi Yuriko" olan Yuriko, 1923'te Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Aoyama bölgesinde yaşayan Takagi ailesinde dünyaya geldi.

Gakuşuuin Kadınlar Akademisinden mezun olduktan sonra Yuriko, 1941'de, dönemin İmparatoru Hirohito'nun küçük kardeşi Prens Mikasa ile evlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında, ABD'nin Tokyo'ya saldırıları altında evleri yakılan Yuriko, aile üyeleriyle sığınma evinde yaşadı.

İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesiydi

Eşi Mikasa'nın antik Yakın Doğu tarihi araştırmalarını destekleyen Yuriko, imparatorluk resmi görevlerini üstlendi.

3 oğlan ve 2 kız çocuğu sahibi Yuriko ve Prens Mikasa çiftinin oğulları Prens Takamado 2002'de, Prens Tomohito 2012'de, Prens Katsura 2014'te ölmüştü.

Ölümünden önce "İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi" unvanına sahip olan Yuriko'nun, eşi Prens Mikasa 2016'da 100 yaşında hayatını kaybetmişti.

Yuriko, Japonya Kızılhaç Derneğinin fahri başkan yardımcılığını yürütmüştü.

Japon Prenses, Temmuz 1912- Aralık 1926'daki "Taişoo" ismiyle bilinen 123. Japon İmparatoru Yoşihito döneminde doğan son aile üyesiydi.

Başbakan İşiba Şigeru, yaptığı açıklamada, "Yuriko'nun vefat haberi karşısında üzülmeden edemiyorum. Taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japon Prenses Yuriko 101 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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