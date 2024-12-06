Japon Veliaht Prens ve Prensesi İstanbul Modern'i Ziyaret Etti

Güncel

Türkiye- Japonya 100. yıl ilişkileri vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'i ziyaret etti.

Veliaht Prens ve Prenses, beraberindeki heyetle Japon sanatçı Chiharu Shiota'nun İstanbul'un kozmopolit kimliğiyle kendi göç hikayesinden esinlenerek tasarladığı "Dünyalar Arasında" adlı sergiyi gezdi.

Türkiye'de sanatın 1945'ten bu zamana kadar ki gelişimini ve dönüşümünü ele alan "Yüzen Adalar" sergisini de gezen veliaht çift, tabloları ve heykelleri inceledi.

Veliaht çift, yetkililerden eserlere dair bilgi aldı.