Japon Ziyaretçiler Beypazarı'nda Kilim İncelemesi - Son Dakika
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Japon Ziyaretçiler Beypazarı'nda Kilim İncelemesi

Japon Ziyaretçiler Beypazarı\'nda Kilim İncelemesi

Sato Mae ve Masumi Katoka, Beypazarı'ndaki kilim atölyelerini ve tiftik keçilerini inceledi.

03.10.2024 17:17
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Japon Sato Mae ile Masumi Katoka, Beypazarı'nda kök boyamalı kilim ve kilim dokuma atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Sato Mae ve Masumi Katoka, ilçede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Buradaki kök boyamalı kilim atölyesi ve kilim dokuma atölyesinde çalışmaları izleyen ziyaretçiler, tiftik ve yünün ham maddesinin sağlandığı ağılda tiftik keçilerini inceledi.

Ağılda yaptıkları incelemelerin ardından Sato Mae, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Buradaki boyama teknikleri, dokuma teknikleri geleneksel. Aynı zamanda, dokumada kullanılan ipliklerin ham maddesi olan tiftik keçisini yakından görmekten dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Burada bu geleneğin devam ettirilmesi de güzel."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japon Ziyaretçiler Beypazarı'nda Kilim İncelemesi - Son Dakika

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