Japonya Anayasa'sında Revizyon Çağrısı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Anayasa'nın günün koşullarına göre revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Japon Kyodo ajansının haberine göre Takaiçi, Anayasa Anma Günü dolayısıyla anayasa değişikliğini destekleyenlerin toplantısına video mesaj gönderdi.

Takaiçi, ülkenin temel yasası olan Anayasa'nın "zamanın gerekliliklerine uygun şekilde periyodik güncellenmesi gerektiğini" ifade etti.

Olası anayasa değişikliklerini kamuoyuna dikkatli şekilde anlatacaklarını dile getiren Takaiçi, parlamentoda diğer partilerin desteğini alarak karar aşamasına yönelik tartışmaları ilerletmek istediklerini belirtti.

Kyodo tarafından yapılan ankete göre, halkın yüzde 73'ü anayasa değişikliği sürecinde siyasi partiler arasında geniş bir uzlaşı sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Başbakan Takaiçi, ülkede İkinci Dünya Savaşı sonrası yürürlüğe giren Anayasa'yı ilk kez değiştirmeyi hedefliyor.